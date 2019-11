5 đối tượng người Trung Quốc bị truy nã sa lưới tại Đà Nẵng

Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra (C02) Bộ Công an bắt giữ và bàn giao 5 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc tới Đà Nẵng trốn truy nã để giao cho Công an Trung Quốc.



Các đối tượng bị bắt giữ.

5 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt ở Trung Quốc đã lần lượt bị Công an TP.Đà Nẵng phối hợp với Bộ Công an bắt giữ vào đêm 21 và 22/11 vừa qua. Cụ thể, nhóm này gồm Liu Yi Hu (43 tuổi), Yu Hong Can (48 tuổi), Xua Liang (39 tuổi), Xu Heng (46 tuổi) và Luan Cheng Ming (37 tuổ), tất cả đều có quốc tịch Trung Quốc.

Từ năm 2013, cả nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép ở Trung Quốc với số tiền lên đến 100 triệu nhân dân tệ và có hành vi gây rối, bắt cóc để đòi tiền nợ cờ bạc.

Cả 5 đối tượng sau đó bị Công an xã Tịnh Giang, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc truy bắt và ra lệnh truy nã. Tại thời điểm này, cả nhóm đã rủ nhau lẩn trốn ở nhiều nơi.

Khi đến Đà Nẵng, nhóm người này thuê nhiều nhà nghỉ khác nhau để lưu trú và trốn tránh sự truy tìm của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, qua theo dõi, đêm 21 và 22 vừa qua, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị chức năng đã tóm gọn cả 5 đối tượng này.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện Bộ Công an đã tiếp nhận vụ việc và các đối tượng để tiếp tục thực hiện các bước điều tra tiếp theo: "Chúng tôi phối hợp với các đơn vị để bắt giữ và bàn giao, phối hợp với Trung Quốc xử lý. Nếu như họ vi phạm pháp luật Việt Nam, thì căn cứ vào pháp luật Việt Nam để xử lý theo quy định."/.