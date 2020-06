5 đối tượng vận chuyển 34kg ma túy vào Việt Nam bị khởi tố

Ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Bích Diễm, 31 tuổi, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang; Mai Vinh Hậu, 21 tuổi, trú tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; Chan Toung, 25 tuổi, trú tại tỉnh Kan Dal, Vương quốc Campuchia, cùng về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; Lê Đăng Huy, 28 tuổi, và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh, 28 tuổi, cùng trú tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, cùng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hai đối tượng Nguyễn Đỗ Thanh Thanh và Lê Đăng Huy

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi Diễm nhận vận chuyển 32 bọc ma túy cho một người đàn ông từ Campuchia, Diễm thuê Chan Toung và Hậu vận chuyển ma túy về Việt Nam.

Khoảng 2h sáng ngày 14/6/2020, khi Diễm cùng Chan Toung và Hậu vận chuyển số ma túy trên qua biên về đến khu vực xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Phú Hữu, Bộ đội Biên phòng An Giang bắt giữ cùng tang vật gồm: 19,94kg Ketamine; 4kgMDMA (thuốc lắc) và 10kg Methamphetamine.

Qua điều tra, khai thác, đến khoảng 16h cùng ngày, lực lượng Biên phòng An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ Lê Đăng Huy và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Huy, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ trên 821gram Ketamine và 81 gram MDMA.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Huy khai nhận, ngày 13/06/2020, Huy liên hệ với người đàn ông ở Campuchia đặt mua 5kg Ketamine với giá hơn 2 tỷ đồng và được người đàn ông giao cho Diễm mang đến Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Huy.

Đến khoảng 16h, ngày 14/6, Huy chở Thanh đến điểm hẹn chờ nhận ma túy từ Diễm giao thì bị bắt giữ....

Đến ngày 22/6/2020, Đồn Biên phòng Phú Hữu, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ./.