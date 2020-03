7 nam, nữ “bay lắc” trong tiếng nhạc chát chúa lúc rạng sáng

Rạng sáng 16/3, Công an Phường Phước Mỹ cùng Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bất ngờ ập vào 1 ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Thoại và phát hiện 7 thanh niên nam, nữ đang quay cuồng trong tiếng nhạc rất to tại phòng ngủ tầng 2.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang "bay lắc"

Tại đây, lực lượng Công an thu giữ 2 gói với 12 viên thuốc lắc, 1 dàn loa di động, 1 bộ hút shisha, 1 đèn laser. Kiểm tra nhanh cả 7 thanh niên đều dương tính với ma túy.

Hiện, Công an quận Sơn Trà đang tiếp tục lấy lời khai làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định./.