9X xách 3 kg ma túy đá chống trả quyết liệt khi bị vây bắt

Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an Nghệ An vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt 1 đối tượng, thu 3kg ma túy đá.



Và Bá Xê tại cơ quan điều tra.

Theo đó, vào khoảng 3h30 ngày 29/6, tại khu vực cầu Châu Kim, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Ban chuyên án thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma tuý Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang đối tượng Và Bá Xê (SN 1995, trú tại xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Quá trình bắt giữ đối tượng chống trả rất quyết liệt, bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng vây bắt đã khống chế được đối tượng, đảm bảo yếu tố an toàn. Khám xét tại chỗ, ban chuyên án thu giữ 3 kg ma túy đá.



Được biết, Và Bá Xê là đối tượng nằm trong chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy xác lập đấu tranh vào đầu tháng 6/2020. Mặc dù còn trẻ nhưng hoạt động phạm tội rất tinh vi xảo quyệt, thường xuyên thay đổi phương thức liên lạc cũng như địa điểm giao dịch ma túy. Xê cấu kết với một số đối tượng người Lào vận chuyển ma túy qua các đường tiểu ngạch, cắt rừng ở khu vực các huyện giáp biên giới vào Nghệ An tiêu thụ.



Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.