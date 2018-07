Ảnh: Công an đưa bị can Phạm Đình Trọng về nhà thực hiện lệnh khám xét

Việc khám xét bắt đầu lúc 21h30 ngày 10/7 khi một ôtô biển xanh 80B cùng công an, cán bộ viện kiểm sát có mặt tại nhà ông Phạm Đình Trọng ở số 31 ngõ 5 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội). (ảnh: Lê Tùng) Ông Phạm Đình Trọng - vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin truyền thông - bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015. (ảnh: Lê Tùng) Hình ảnh trước nhà ông Phạm Đình Trọng ở số 31 ngõ 5 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội). (ảnh: Lê Tùng) Lực lượng chức năng khám nhà ông Phạm Đình Trọng tối 10/7 (ảnh: VCTNews) (ảnh: Lao Động) Ngay sau khi lực lượng công an, viện kiểm sát có mặt tại nhà ông Phạm Đình Trọng, cửa ngôi nhà đã đóng để lực lượng chức năng thực hiện việc khám xét (ảnh: Soha) Được biết, quá trình khám xét nhà, cơ quan chức năng dẫn bị can về nhà thực hiện lệnh khám xét. Trong ảnh: Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đưa ông Phạm Đình Trọng về khám nhà (ảnh: Tuổi trẻ) Hình ảnh công an khám nhà ông Phạm Đình Trọng (ảnh: Tuổi trẻ)

Việc khám xét bắt đầu lúc 21h30 ngày 10/7 khi một ôtô biển xanh 80B cùng công an, cán bộ viện kiểm sát có mặt tại nhà ông Phạm Đình Trọng ở số 31 ngõ 5 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội). (ảnh: Lê Tùng) Ông Phạm Đình Trọng - vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Thông tin truyền thông - bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015. (ảnh: Lê Tùng) Hình ảnh trước nhà ông Phạm Đình Trọng ở số 31 ngõ 5 Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội). (ảnh: Lê Tùng) Lực lượng chức năng khám nhà ông Phạm Đình Trọng tối 10/7 (ảnh: VCTNews) (ảnh: Lao Động) Ngay sau khi lực lượng công an, viện kiểm sát có mặt tại nhà ông Phạm Đình Trọng, cửa ngôi nhà đã đóng để lực lượng chức năng thực hiện việc khám xét (ảnh: Soha) Được biết, quá trình khám xét nhà , cơ quan chức năng dẫn bị can về nhà thực hiện lệnh khám xét. Trong ảnh: Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đưa ông Phạm Đình Trọng về khám nhà (ảnh: Tuổi trẻ) Hình ảnh công an khám nhà ông Phạm Đình Trọng (ảnh: Tuổi trẻ)