Ảnh: Hành trình 15 ngày truy bắt Tuấn “khỉ”

Tối 30/1, Bộ Công an ra lệnh truy nã Lê Quốc Tuấn. Thời điểm này, Tuấn tiếp tục lẩn trốn không rõ tung tích. Đồng thời, Công an quốc gia; Bộ Tư lệnh hiến binh quân đội Hoàng gia Campuchia đồng ý hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam để tăng cường tuần tra trên toàn tuyến biên giới. Cùng thời điểm, các lực lượng chức năng vừa tích cực tìm tung tích Tuấn, vừa điều tra các đối tượng hỗ trợ Tuấn "khỉ". Đến ngày 2/2 Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSCĐ) Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã Phạm Thanh Tâm về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối tượng Tâm được xác định đã giúp Tuấn cất giấu 1 tỷ đồng chiếm đoạt từ sòng bạc.