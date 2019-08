Bắc Kạn: 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong

Đại úy Hoàng Thị Dung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Bắc Kạn cho biết, khoảng 9h sáng, tại đường Trần Hưng Đạo thuộc tổ 11A, phường Đức Xuân, TP. Bắc Kạn xảy ra vụ xe ô tô BKS 97C - 00510 do anh Nguyễn Trọng Th. (sinh năm 1993, trú tại xã Nông Thượng, TP Bắc Kạn) điều khiển va chạm với xe mô tô BKS 97B1 - 6155 do ông Lèo Văn B. (sinh năm 1957, trú tại 1A, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn) điều khiển.

Hậu quả, ông B. bị thương bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn và sau đó ít giờ đã tử vong.

Vụ tai nạn thứ hai xảy ra vào khoảng 14h30 tại km 148 + 150 trên QL3, thuộc tổ Đoàn Kết, phường Xuất Hóa. Xe ô tô BKS 20L-2606 do anh Phạm Tiến S. (sinh năm 1971, cư trú tại tổ 9B, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn) điều khiển hướng Cao Bằng - Hà Nội va chạm với xe mô tô BKS 97B1-39072 do Âu Đình G. (sinh năm 1974, trú tại xã Hoà Mục, huyện Chợ Mới) điều khiển hướng ngược lại, trên xe có chở theo chị Lý Thị H. (sinh năm 1986, trú tại xã Vi Hương, huyện Bạch Thông).

Hậu quả, anh G. chết tại bệnh viện, chị H. bị gẫy chân. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định./.