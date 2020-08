Ban Nội chính Bình Phước yêu cầu báo cáo vụ bị cáo tự tử tại tòa

Sáng 27/8, ông Lê Văn Uy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, đang yêu cầu Ban Cán sự Đảng TAND tỉnh Bình Phước báo cáo cụ thể vụ việc bị cáo Mạc Văn Hào (32 tuổi, trú ở huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) uống thuốc tự tử tại tòa sau 12 ngày tuyên bản án phúc thẩm.

Bị cáo Hào uống thuốc tự tử tại tòa.

Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ căn cứ báo cáo của Ban Cán sự đảng TAND tỉnh Bình Phước để làm rõ tại sao quan điểm của tòa phúc thẩm và sơ thẩm trái ngược nhau.

Ở phiên sơ thẩm, bị cáo Hào bị tuyên 30 tháng tù treo nhưng đến phiên phúc thẩm thì mức án là 30 tháng tù giam. Nếu đảng viên của tòa án 2 cấp có sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì sẽ có hình thức xử lý kỷ luật.

Trong một diễn biến khác, TAND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo lãnh đạo TAND huyện Phú Riềng yêu cầu Thẩm phán Mai Danh Hòa, chủ tọa phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hào báo cáo căn cứ quyết định hình phạt và quan điểm của HĐXX cấp sơ thẩm khi tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ và đã được mọi người can ngăn nhưng bị cáo Hào vẫn chuẩn bị hung khí nguy hiểm gây thương tích cho bị hại. Hành vi của bị cáo có sự tính toán trước, coi thường tính mạng con người, mang tính chất côn đồ thông qua việc về nhà lấy dao, tấn công từ phía sau lưng đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể, có thể dẫn đến chết người.

Mặc dù bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, đã khắc phục một phần hậu quả nhưng cấp sơ thẩm cho hưởng án treo là chưa tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Vì vậy, tòa phúc thẩm quyết định tuyên phạt Hào 30 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Vụ việc xảy vào tháng 7/2019 tại một bữa tiệc liên hoan, Hào có mâu thuẫn với Nguyễn Viết Sao nên đã về nhà lấy dao đâm từ phía sau khiến nạn nhân ngã gục xuống đất. Hào tiến đến rút dao thì Sao đứng dậy và cả hai tiếp tục giằng co. Mọi người can ngăn và đưa Sao đi cấp cứu. Qua giám định, Sao bị tổn thương sức khỏe 15%.

Đầu tháng 5/2020, TAND huyện Phú Riềng xét xử phiên sơ thẩm tuyên phạt Hào 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Sau đó, bị hại có đơn kháng cáo. Ngày 12/8/2020, TAND tỉnh xét xử phúc thẩm tuyên Hào 30 tháng tù giam. Chiều 24/8, Hào cùng nhiều người khác đến trụ sở TAND tỉnh Bình Phước gây áp lực rồi uống thuốc sâu tự tử vì cho rằng án tù giam là quá nặng. Hào được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, hiện sức khỏe đã ổn định.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Đồng Xoài đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, trích xuất các camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan. Lãnh đạo Công an thành phố Đồng Xoài cho biết, nếu có dấu hiệu của việc gây rối sẽ xử lý theo quy định./.