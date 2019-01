Bắn súng cao su vào ô tô qua đường để thử độ co giãn dây cao su

Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Công an huyện Bình Lục đã truy xét và làm rõ đối tượng sử dụng súng cao su bắn vào các phương tiện giao thông đang di chuyển trên tuyến đường quốc lộ 21B đoạn qua khu vực xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Phạm Văn Toàn tại cơ quan công an

Đối tượng được xác định là Phạm Văn Toàn (SN 1999, trú tại xã Tân Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Trước đó, tối 7/1, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một thanh niên tóc vàng, đầu đội mũ lưỡi trai ngồi trong quán nước ven đường quốc lộ 21B thỉnh thoảng lại dùng súng cao su bắn vào những ô tô di chuyển qua địa phận này.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an huyện Bình Lục đã khẩn trương xác minh và xác định Phạm Văn Toàn (SN 1999) là nam thanh niên xuất hiện trong đoạn clip trên.

Súng cao su đối tượng Toàn dùng để bắn vào các ô tô

Tại cơ quan Công an, Toàn khai mượn chiếc súng cao su của một người bạn để đi bắn chim. Khoảng 21h ngày 7/1, khi ngồi uống nước tại quán nước ven đường 21B gần khu vực ngã tư thuộc địa phận xã An Nội, Bình Lục, Hà Nam, đối tượng lôi súng cao su ra bắn thử với mục đích xem độ co giãn của dây cao su.

Đến thời điểm hiện nay, Công an huyện Bình Lục chưa nhận được thông tin phản ánh của các chủ phương tiện bị thiệt hại do đối tượng dùng súng cao su bắn vào thời điểm tối 7/1./.

