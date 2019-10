Bảo vệ cơ quan bảo hiểm tử vong: Nghi bị sát hại

Liên quan đến vụ nam bảo vệ làm việc tại Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An nghi bị sát hại ngay tại cơ quan được phát hiện vào sáng 14/10, hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Cơ quan bảo hiểm Quỳnh Lưu nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin từ ông Đặng Ngọc Thọ - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, người trực tiếp phát hiện thi thể của nạn nhân cho biết, khoảng 6h45, ông đến cơ quan thấy cửa khóa nên gọi cho bảo vệ là Đặng Ngọc Thành (SN 1974, trú tại xã Quỳnh Hồng) nhưng không được.



Ông Thọ đi vào phía trong và ra phía sau tòa nhà làm việc thì bàng hoàng phát hiện ông Thành đã tử vong. Thi thể nằm phía trước nhà để xe của cơ quan, xung quanh có rất nhiều máu. Trên thi thể của nạn nhân có rất nhiều vết thương nghi do bị dao chém ở vùng đầu và người… Đồng thời cũng có nhiều vết va đập, cạnh đó có một viên gạch.



"Tôi đến đầu tiên tìm không thấy bảo vệ đâu nên mới đi xung quanh thì thấy anh ấy chết sau tòa nhà, trước khu nhà để xe. Trên người có nhiều vết chém và vết thương. Ở cạnh bên có viên gạch, nghi là bị người khác dùng dao chém và gạch đập vào", ông Thọ cho biết. Tài sản trên người của bảo vệ này là đồng hồ và điện thoại bị đập vỡ để lại hiện trường.



Cũng theo ông Thọ, ông Thành làm việc tại đơn vị này hơn 1 năm qua theo diện hợp đồng. Bảo vệ này được đánh giá là người hiền lành, siêng năng và khỏe mạnh. Gia đình ông Thành thuộc diện khó khăn, bố mẹ già ốm yếu, vợ bị bệnh tim. Đơn vị đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình của bảo vệ Thành và phối hợp với gia đình để chuẩn bị lo thủ tục mai táng.

Hiện tại cơ quan công an đang niêm phong hiện trường nên ông Thọ cũng chưa nắm được tài sản cơ quan có bị mất trộm hay bị ảnh hưởng gì không.



Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an tỉnh Nghệ An đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc./.