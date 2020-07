Bắt 10 thanh niên đang “bay, lắc” trong quán karaoke

Chiều 29/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với Phòng Quản lý hành chính về TTXH và Công an TP.Thanh Hóa bắt quả tang 10 thanh niên đang “bay, lắc” tại một quán karaoke trên địa bàn xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hóa...

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo đó vào khoảng 18h ngày 28/7, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Seven tại thôn Chiến Thắng, xã Quảng Tâm, TP.Thanh Hoá phát hiện, bắt giữ 10 thanh niên, gồm 5 nam (đều trú tại xã Quảng Hùng, TP.Sầm Sơn) và 5 nữ nhân viên phục vụ quán karaoke đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an đã thu giữ 1 gói nhỏ chất màu trắng dạng tinh thể (nghi là ma túy).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Trưa cùng ngày, sau khi đi dự đám cưới của một người bạn về, 5 đối tượng nam đã cùng nhau đi hát karaoke và mua ma túy đến quán để sử dụng, sau đó gọi 5 nhân viên nữ vào phục vụ và “bay, lắc” cùng. Khi lực lượng Công an ập vào bắt giữ thì cả 10 đối tượng đều đang trong trạng thái “bay, lắc”.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.