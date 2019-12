Bắt 14 đối tượng vụ giang hồ đòi nợ giám đốc bệnh viện

Đến sáng 22/12, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 14 đối tượng trong vụ giang hồ đòi nợ tại Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo đó, 14 đối tượng (trong đó có 2 phụ nữ) được Công an tỉnh Đồng Nai giao cho Công an TP. Biên Hòa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trong các đối tượng bị bắt có Đặng Quang Toàn (biệt danh Toàn “đen”, 38 tuổi, ngụ TP. Biên Hòa) được coi là “anh chị” trong giới cho vay nặng lãi ở Biên Hòa.

Đối tượng Toàn "đen" bị bắt

Chiều 21/12, Toàn cùng vợ và 12 đối tượng khác xông vào Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước, khống chế bác sĩ Nguyễn Thế Thử - Giám đốc bệnh viện để đòi nợ gây náo loạn tại bệnh viện.

Tại phòng bác sĩ Thử, Toàn cướp một cục tiền trong ngăn kéo. Trong lúc giằng co, Toàn dùng bút đâm vào bác sĩ thử Thử, đấm 2 phát nhưng ông này tránh được và gọi điện báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát cơ động (Bộ Công an), Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP. Biên Hòa đã có mặt. Ngay trong đêm, công an đã khống chế các đối tượng, khám xét, thu giữ nhiều tài liệu và tang vật liên quan.

Tại nơi ở của vợ chồng Toàn “đen”, công an thu giữ 1 cuốn sổ dày ghi chép việc cho vay nặng lãi.

Công an phong tỏa hiện trường

Làm việc với công an, bác sĩ Nguyễn Thế Thử cho biết, trong thời gian đầu tư Bệnh viện Tâm Hồng Phước phải vay mượn của nhiều người, trong đó vay của Toàn 550 triệu. Gần đây hoạt động của bệnh viện gặp khó khăn, không trả được nợ, bác sĩ Thử bị Toàn phạt lãi 25 triệu đồng/ngày, thu từng ngày.

Đến chiều 21/12, khi vợ chồng Toàn và đàn em đến đòi nợ thì xảy ra vụ việc.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng./.