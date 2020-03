Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép hơn 4.300 viên ma túy tổng hợp

Ngày 23/3, tại Km 03, Quốc lộ 4G, thuộc địa phận bản Co Hịnh, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, Công an huyện Sốp Cộp chủ trì, phối hợp với Đồn biên phòng Mường Lạn, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vi Văn Phong.

Đối tượng bị bắt là Vì Văn Phong, sinh năm 1988, trú tại bản Long San, xã Sen Phượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và Chảo Ông Tá, sinh năm 1988, trú tại thôn Bản Toòng, xã Bản Phùng, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tang vật thu giữ gồm 4.361 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, Phong và Tá khai đã mua số ma túy trên với mục đích để bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.