Bắt 2 đối tượng trộm chó và tấn công chủ chó

Sáng 28/10, Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng chuyển 2 đối tượng trộm chó lên công an quận xử lý. 2 đối tượng này còn dùng dao, bình xịt hơi cay tấn công chủ con vật nuôi khi bị đòi lại.

Hai đối tượng tại cơ quan CSĐT.

Trước đó tối 7/10, sau khi chơi game, Phạm Đình Thế Mỹ (20 tuổi), ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ có ý định trộm cắp để kiếm tiền chơi game và trả nợ. Mỹ mượn 01 xe máy và rủ Trần Thanh Tùng (18 tuổi), cùng ở phường Hòa An đi uống cà phê, tìm cơ hội trộm cắp.

Trên đường đi, Tùng kể cho Mỹ nghe có một nhà dân gần chỗ Tùng làm có nuôi con chó cảnh giống Poodle rất đẹp. Mỹ chở tùng đi trên xe máy đến đường Đinh Liệt để Tùng bắt trộm con chó cảnh Poodle màu trắng đang đứng trước sân. Cả hai mang con chó về giấu ở nhà Tùng tại chung cư Phước Lý rồi đi uống cà phê, bàn cách tống tiền chủ con chó.

Cả hai lập nick Facebook ảo, ngụy tạo tin nhắn việc mua lại con chó Poodle này với giá 4,5 triệu đồng từ nhóm trộm chó khác.

Ngày 8/10, cả hai rao tin tìm chủ chó trên Facebook. Sau đó chủ động liên lạc với chủ con chó này, ra giá chuộc lại với số tiền 5 triệu đồng. Chiều ngày 8/10, chủ con chó gọi thêm một người nữa cùng đến nhà Mỹ.

Khi nhận diện đúng con chó cảnh Poodle của mình bị trộm, người chủ chó đấm vào mặt Mỹ và đòi lấy lại con chó thì bị Mỹ chạy vào nhà lấy dao, bình xịt hơi cay ra tấn công trở lại. Cả 2 bên bị Công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ triệu tập lên làm việc.

Sau thời gian đấu tranh, Công an phường Hòa An xác định hành vi trộm chó của Mỹ và Tùng nên đã bàn giao cho Công an quận xử lý./.