Bắt 29 đối tượng tụ tập đánh bạc tại Bình Dương

Tối 3/5, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc lớn tại khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tạm giữ 29 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Trần Quốc Hải.

Theo đó, qua nắm bắt tình hình, lực lượng công an đã theo dõi bắt quả tang 29 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền tại 2 phòng trọ thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc khoảng 24 triệu đồng, hơn 182 triệu đồng các đối tượng mang theo để chơi bạc và nhiều dụng cụ đánh bạc, hung khí các loại…

Tang vật công an thu giữ được tại tụ điểm đánh bạc

Qua điều tra, công an xác định tụ điểm đánh bạc này do Trần Quốc Hải (SN 1981, hộ khẩu thường trú tại thành phố Thuận An) tổ chức.

Đầu tháng 2/2020 đến nay, Hải thuê 2 phòng trọ để tổ chức cho các con bạc tới chơi và thu tiền xâu, mỗi ván 500.000 đồng. Số tiền Hải đã thu lợi bất chính khoảng 450 triệu đồng.

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều vũ khí

Hàng ngày, Hải thuê 4 đàn em và phát bộ đàm để làm nhiệm vụ cảnh giới xung quanh và quản lý sòng bạc./.