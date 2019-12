Bắt 4 cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường vi phạm về đất đai

Ngày 21/12, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 4 cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thuỷ, do liên quan đến các sai phạm về quản lý đất đai.



4 cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ bị bắt liên quan đến đất đai

4 cán bộ bị bắt tạm giam gồm: Lê Văn Vũ – Phó trưởng phòng; Huỳnh Trung Thanh; Lê Hồng Khánh; Trần Tuấn Anh cùng là chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thuỷ do chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật, phạm vào tội “Vi phạm các quy định về quản lí đất đai” theo Điều 229 Bộ luật Hình sự.



Trước đó, cuối năm 2017, Thanh tra TP Cần Thơ đã có kết luận về những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất, xây dựng công trình, nhà ở thuộc dự án đường nối Cách mạng tháng Tám đến đường tỉnh 918 và dự án Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt thuộc quận Bình Thủy.



Kết luận đã chỉ ra, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn quận Bình Thuỷ trong thời gian qua có nhiều sơ hở, yếu kém, cho phép điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định, tách thửa, chia lô, bán nền xây dựng nhà không phép, san lấp kênh rạch, lấn chiếm, hình thành nhiều khu dân cư tự phát có cơ sở hạ tầng thấp kém...



Việc để một số hộ tách thửa, chia lô, nhằm hình thành các khu dân cư tự phát không đúng với chủ trương của thành phố. Các sai phạm nêu trên đã vi phạm các quy định về sử dụng đất, quản lí đất đai theo quy định của Luật Đất đai 2013 và Luật Xây dựng 2014 và các nghị định hướng dẫn, thi hành, qua đó cho thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật.



Sau đó, UBND TP. Cần Thơ đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận và ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận.



Ngày 15/9/2019, cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ./.