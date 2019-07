Bắt 4 nghi can vận chuyển ma túy từ Lào về Đà Nẵng tiêu thụ

Ngày 2/7, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tạm giữ hình sự 4 nghi can vận chuyển hồng phiến loại mới từ Lào về Đà Nẵng tiêu thụ, trong đó đối tượng cầm đầu chỉ mới 19 tuổi.

Đầu tháng 6 vừa qua, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng phát hiện đường dây vận chuyển ma túy từ Lào qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị về Đà Nẵng tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Văn Thành (cầm đầu đường dây, áo đen) cùng đồng bọn tại cơ quan điều tra.

Đáng nói là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây và đồng bọn đều là những thanh niên tuổi đời còn trẻ, chủ yếu dùng mạng xã hội để kết nối và điều hành với nhau. Đường dây này tập trung mời gọi khách hàng giới thiệu loại ma túy tổng hợp mới (hồng phiến mới) nên chỉ trong thời gian ngắn, đã mở rộng mạng lưới.

Trong khoảng 7 đến 10 ngày, sau khi bán hết hàng, cả nhóm đặt hàng, đưa qua cửa khẩu Lao Bảo, phân công nhau đi xe khách lên biên giới lấy và mang về Đà Nẵng.

Sau thời gian mật phục theo dõi, khuya 25/6, tại ngã ba Tôn Thất Tùng - Lê Đình Lý, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Công an quận Thanh Khê bắt quả tang Nguyễn Văn Khánh (22 tuổi), ngụ xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị mang theo 6 viên hồng phiến loại mới.

Hồng phiến mới được các đối tượng vận chuyển về Đà Nẵng tiêu thụ

Đến rạng sáng 26/6, Công an quận Thanh Khê ập vào phòng 302 nhà nghỉ Lusa, đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, bắt đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Thành (19 tuổi), ngụ xã Cam Thành, Nguyễn Hồ Đức Dũng (22 tuổi), ngụ xã Cam An, cùng huyện Cam Lộ và Võ Trường An (22 tuổi), ngụ phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Lúc này, cả 3 đang phân chia ma túy.



Tang vật thu giữ gồm 173 viên hồng phiến loại mới, 3 điện thoại, 3 xe máy và một số dụng cụ sử dụng ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

