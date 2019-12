Bắt 6 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 5/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 nghi can liên quan trong đường dây cho vay nặng lãi tại địa phương.

6 đối tượng bị bắt, gồm: Lê Đăng Nghĩa (28 tuổi), Trịnh Văn Quý (25 tuổi), Đoàn Đức Anh (26 tuổi), Nguyễn Văn Ba (24 tuổi) cùng quê Thanh Hóa và Hoàng Quốc Vượng (28 tuổi, quê Bắc Giang), Ngô Việt Tiến (28 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Lê Đặng Nghĩa tại cơ quan công an (ảnh CA cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, đường dây cho vay nặng lãi này do Lê Đăng Nghĩa cầm đầu. Hàng ngày, đàn em của Nghĩa có nhiệm vụ đi thu tiền lãi của con nợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao về cho mình. Những con nợ vay tiền sẽ trả lãi suất là 1%/ngày cho Nghĩa.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác định, trong vòng 6 tháng (từ tháng 6 đến cuối tháng 11/2019) tổng số tiền mà nhóm Nghĩa thu lợi bất chính của 45 người vay tiền gần 120 triệu đồng.

Cơ quan công an yêu cầu ai là người vay tiền của Nghĩa liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm việc, tố giác hành vi cho vay nặng lãi trên./.