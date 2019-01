Bắt đối tượng chiếm đoạt tiền tỷ sau 12 năm trốn truy nã

PC_Article_AfterShare_1

Hôm nay (12/1), Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này đã phục hồi điều tra đối với Huỳnh Bạch Tuyết (60 tuổi, ngụ phường 6, TP Cà Mau) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng Tuyết tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ vụ việc, trong hai năm 2004-2005, Tuyết vay của 4 người quen với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Do không còn khả năng chi trả, người phụ nữ này trốn khỏi địa phương.

Tháng 6/2007, Công an Cà Mau khởi tố Tuyết và ra lệnh truy nã nữ bị can. Ba ngày trước, nhận được tin báo Công an đã tiến hành bắt giữ Tuyết khi đang giúp việc nhà cho một gia đình ở phường 10, quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.