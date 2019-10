Bắt đối tượng cho vay lãi suất hơn 200%/năm

Công an tỉnh Hải Dương ngày 8/10 thông tin cho biết, Công an TP Hải Dương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Đức (SN 1993, trú tại khu 3, Phường Nhị Châu, TP Hải Dương về hành vi cho vay lãi nặng.

Đối tượng Phạm Văn Đức tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra của công an TP Hải Dương, từ tháng 5/2018 đến nay, tại quán cầm đồ ở khu 2, phường Thạch Khôi, TP Hải Dương, Phạm Văn Đức đã sử dụng số tiền 351 triệu đồng cho 19 người với 36 lượt vay, mức lãi suất từ 109,5% đến 219%/năm.

Tổng số tiền lãi Đức đã thu là 199,65 triệu đồng, trong đó tiền lãi vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ Luật Dân sự 2015 là trên 72,9 triệu đồng.



Với những căn cứ, tài liệu đã thu thập được trong quá trình điều tra, Công an TP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Phạm Văn Đức về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, quy định tại Khoản 1, Điều 201 Bộ Luật Hình sự.

Công an TP Hải Dương đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.