Bắt đối tượng dùng súng bắn điện cướp tiệm vàng

Ngày 12/1, Công an phường Rạch Dừa bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Hiếu, 28 tuổi, trú tại phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản. Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan công an Thông tin ban đầu cho biết, do cần tiền trả nợ nên Hiếu nảy sinh ý định cướp tài sản của tiệm vàng Kim Trân, đường Bình Giả, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu.

Theo đó, do nhiều lần đến tiệm vàng Kim Trân để giao dịch nên đối tượng biết được quy luật hoạt động của tiệm này. Sau khi chuẩn bị một súng bắn điện, dao, bao tay y tế, mũ trùm mặt làm phương tiện gây án, khoảng 21h40 ngày 11/1, khi tiệm vàng đã đóng cửa, Hiếu gọi điện thoại cho anh Võ Hoàng Sơn (chủ tiệm vàng) yêu cầu mở cửa để mua lại một số nữ trang mà y đã bán trước đó cho tiệm anh Sơn.

Do Hiếu đã nhiều lần đến giao dịch ở đây nên anh Sơn không hề nghi ngờ. Gặp anh Sơn, Hiếu nói không có tiền mặt và yêu cầu được thanh toán qua thẻ tín dụng, chủ tiệm cà thẻ để thu tiền nhưng không thực hiện được giao dịch, do tiền trong tài khoản của Hiếu không có.

Lúc này, Anh Sơn cho biết, tiệm của anh mới trang bị máy cà thẻ nên anh thao tác chưa rành, lúc này nhân viên cũng đã về hết chỉ còn lại 2 vợ chồng anh, anh Sơn yêu cầu Hiếu ra về ngày mai quay lại giải quyết nhưng đối tượng đưa ra nhiều lí do để kéo dài thời gian.

Đến khoảng 23h20, thấy xung quanh vắng người, Hiếu lấy khẩu súng bắn điện chuẩn bị từ trước gí vào hông chủ tiệm rồi bắn 3 phát, rất may là súng không phát điện. Lợi dụng đối tượng sơ hở, anh Sơn xô ngã đối tượng và tri hô. Bất ngờ Hiếu bỏ chạy ra ngoài để tẩu thoát nhưng đã bị anh Sơn và vợ đuổi theo bắt giữ giao cho công an phường Rạch Dừa xử lí.

Cơ quan công an đã thu giữ một súng bắn điện cùng 5 viên đạn, 3 cây dao, nhiều bao tay y tế, mũ vải trùm mặt, dây rút bằng nhựa dùng để trói, 4 thẻ ngân hàng./.

