Bắt đối tượng “giật dây” vụ gây rối ở khu du lịch Hải Tiến, Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa thi hành lệnh bắt tạm giam bị can đối với Trương Phú Hồng (SN 1958, ở thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Trương Phú Hồng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản xảy ra tại khu vực Nhà hàng Hưng Thịnh 1 thuộc khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hoá), cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 11 đối tượng.



Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt tạm giam đối tượng Trương Phú Hồng. Đây là đối tượng có vai trò quan trọng, tích cực trong việc lôi kéo, xúi giục, kích động các đối tượng khác chặn đầu xe cứu thương, không cho chở người đi cấp cứu. Thậm chí đối tượng này đã trực tiếp nhảy lên xe cứu thương đe dọa hành hung lái xe và các nhân viên y tế cũng như các nạn nhân; đồng thời chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng khi đang làm nhiệm vụ.



Sau khi thấy đồng bọn bị bắt, Trương Phú Hồng đã trốn ra Hà Nội nhưng đã bị lực lượng Công an bắt giữ.



Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ từng hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.