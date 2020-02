Bắt đối tượng giết người, đốt xác trong thùng phuy tại Hải Phòng

Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bắt được đối tượng giết người, đốt xác trong thùng phuy tại xã Lê Lợi, huyện An Dương (Hải Phòng).

Đối tượng Phạm Ngọc Tuấn bị bắt giữ trên đường chạy trốn vào rạng sáng 23/2.

Đối tượng giết người, đốt xác trong thùng phuy tại xã Lê Lợi, huyện An Dương (Hải Phòng) là Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, trú tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng), bị bắt vào rạng sáng nay (23/2) khi đang lẩn trốn trên xe ô tô khách tại tỉnh Sơn La.



Trước đó, chiều 22/2, người dân xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương (Hải Phòng) phát hiện thi thể một người đàn ông bị đốt cháy trong thùng phuy tại vườn nhà của một người dân trong xóm. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Lê Lợi có mặt bảo vệ hiện trường, xác định đây là vụ án giết người nên đã báo cáo sự việc lên Công an huyện An Dương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn L. (sinh năm 1995, trú tại thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng), làm nghề cầm đồ.

Chiều 22/2, anh L. đến nhà Phạm Ngọc Tuấn đòi nợ. Khoảng 14h cùng ngày, hàng xóm nhà Tuấn phát hiện mùi khét và sang hỏi Tuấn thì Tuấn nói đang đốt quần áo. Người đầu tiên phát hiện thi thể bị đốt trong thùng phuy chính là bố Tuấn.

Lực lượng chức năng xác định Phạm Ngọc Tuấn liên quan đến vụ việc và nhận định đối tượng đang bỏ trốn bằng xe khách qua địa phận tỉnh Sơn La. Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với Công an tỉnh Sơn La chặn bắt Phạm Ngọc Tuấn vào rạng sáng 23/2.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai, vào chiều 22/2, anh Nguyễn Văn L. đến nhà đối tượng để đòi nợ và đối tượng đã dùng dao chém anh L. gục chết tại nhà, rồi cho vào thùng phuy và dùng xăng đốt. Sau khi gây án, đối tượng lên xe khách bỏ trốn đến địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) thì bị lực lượng Công an tỉnh Sơn La bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Hải Phòng tập trung điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.