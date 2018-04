Bắt đối tượng mang 3kg ma túy đá vào Nam tiêu thụ

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam cho biết, khoảng 22h ngày 17/4, tại địa bàn xã Hương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 phối hợp với Cục C47- Bộ Công an, phòng PC67- Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Dung (SN 1986, quê quán: xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đang thực hiện hành vi vận chuyển ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động, 1 ba lô màu xanh chứa 3 gói màu hồng có trọng lượng khoảng 3kg chứa các hạt tinh thể màu trắng.

Đối tượng Dung khai nhận 3 gói hạt tinh thể màu trắng là ma túy đá, đang trên đường mang vào thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 đã lập biên bản phạm tội, bàn giao người và tang vật cho Phòng PC47 Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.

