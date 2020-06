Bắt đối tượng mang theo 218 túi ma túy tổng hợp

Tối 24/6, tại bản Lọng Lót, xã Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Công an huyện Sông Mã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Sốp Cộp, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang đối tượng Giàng A Sử, sinh năm 1969, trú tại bản Co Đứa, xã Mường Sai về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Giàng A Sử cùng tang vật.

Tang vật thu giữ 218 túi chứa khoảng 43.600 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Giàng A Sử khai nhận mua số ma túy trên từ bên kia biên giới của một người đàn ông không rõ tên tuổi về để bán kiếm lời thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.