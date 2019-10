Bắt đối tượng mua bán trái phép 2 bánh heroin và 3,5 kg thuốc phiện

Khoảng 19h30 tối qua ( 29/10), tại khu vực bản Co Tôm, xã Phiêng khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, đồn Biên phòng Chiềng On phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Sơn La và phòng PC 04, Công an tỉnh Sơn La bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Sồng A Chua cùng tang vật.

Đối tượng bị bắt là Sồng A Chua, sinh năm 1986, trú tại bản Phiêng Hỳ, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 02 bánh heroin; 3,5kg thuốc phiện; 01kg chất phụ gia; 01 khẩu súng K59 và 07 viên đạn.

Qua đấu tranh khai thác Sồng A Chua khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới của một người đàn ông dân tộc Mông, khoảng 38 tuổi (không rõ danh tính) mang về để bán kiếm lời.

Đồn Biên phòng Chiềng On cùng các cơ quan liên quan đã khởi tố vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.