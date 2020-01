Bắt đối tượng Nam “Mèo” có lệnh truy nã đặc biệt tại Kon Tum

Sáng nay (10/1), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum thông tin đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt được đối tượng Nguyễn Văn Nam, tên thường gọi là Mèo có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi cướp tài sản.



Đối tượng Nguyễn Văn Nam (28 tuổi), tên thường gọi là Mèo, trú ở hẻm đường Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi cướp tài sản bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt giữ tại tỉnh Long An lúc 21 giờ ngày 8/1/2020.

Đối tượng Nam (Mèo)

Đối tượng Nam (Mèo) có nhiều tiền án, trong vòng 13 năm qua ít nhất đã 4 lần vào, ra tù. Lần gần đây nhất đầu năm 2019 y mãn hạn tù trở lại cuộc sống đời thường mặc dù được lực lượng chức năng kèm cặp giáo dục nhưng không chịu cải tà quy chính.

Nam (Mèo) thường xuyên đến các nhà hàng, quán xá trên địa bàn thành phố Kon Tum gây rối, đòi tiền bảo kê, sử dụng súng, lựu đạn đe dọa nạn nhân và dằn mặt những kẻ cùng giới. Đỉnh điểm là vào cuối tháng 11/2019 đối tượng Nguyễn Văn Nam kê súng vào đầu anh Đỗ Văn Nghĩ cướp 50 triệu đồng của anh này.

Trong hơn 20 ngày trốn lệnh truy nã, đối tượng Nguyễn Văn Nam cùng vợ và hai đàn em thân tín là Thành Kim và Tín Tiền di chuyển bằng ô tô lòng vòng nhiều nơi từ Bình Định, vào Phú Yên, thành phố Hồ Chí Minh xuống Long An... Cùng với việc mang theo 2 khẩu súng, 1 quả lựu đạn bên người, Nam Mèo còn sử dụng nhiều chiêu trò hòng đối phó lực lượng công an, như di chuyển liên tục không ở đâu lâu quá 30 phút; sử dụng hơn 20 số điện thoại để liên lạc. Trong quá trình trốn lệnh truy nã Nam (Mèo) vẫn điện về một số nhà hàng, quán xá ở Kon Tum đe dọa đòi tiền bảo kê.

Trên đường trốn chạy từ tỉnh Long An ngược về thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện có lực lượng công an bám đuổi, Nguyễn Văn Nam và đàn em Tín Tiền xuống xe giữa đường chạy trốn song lực lượng Công an tỉnh Long An đã phát hiện kịp thời tổ chức vây bắt được cả hai tên này lúc 21 giờ ngày 8/1. Đến đêm ngày 9/1 các đối tượng được di lý về Công an tỉnh Kon Tum.

Liên quan đến vụ án này, sáng nay 10/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum cho biết tổng cộng đã bắt giữ 4 đối tượng và đang tiếp tục điều tra mở rộng trong đó có cả những người có hành vi che dấu tội phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum cũng đề nghị những người là nạn nhân của Nam (Mèo) tích cực trình báo để đơn vị tiếp tục củng cố hoàn thiện hồ sơ vụ án./.