Bắt đối tượng ngáo đá tấn công 3 em nhỏ

Liên quan đến vụ 3 em bé bị phơi nhiễm HIV do bị một đối tượng ngáo đá tấn công thương tích, chiều nay (1/12), Công an phường 13, quận 6, TPHCM đã tạm giữ đối tượng để xử lý.

3 em bé bị tấn công đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng.

Nam thanh niên ngáo đá được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai, công an quận 6 cũng cử tổ công tác xuống hỗ trợ công an phường 13 thực hiện việc điều tra theo quy định.

Trước đó sáng cùng ngày, nam thanh niên ngáo đá dùng hung khí sắc nhọn tấn công 3 em bé bị thương, 3 nạn nhân được đưa về Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị.

Trong đó bé Đỗ Trọng Q. (12 tuổi, ngụ quận 6) nhập viện trong tình trạng bị thương ở má phải, gãy xương hàm do vật nhọn đâm trúng; bé Lê Vũ Phương Ng. (4 tuổi, ngụ quận 6) bị thương ở chân mày mắt trái và tai trái. Ngoài ra, một bé trai khác khoảng 6 tuổi cũng nhập viện do bị thương ở bàn tay.