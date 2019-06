Bắt đối tượng trộm xe tải trên đường tẩu tán

Trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên quốc lộ 26 đoạn qua địa bàn huyện Ea Kar (Đắk Lắk), Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 5 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đắk Lắk đã bắt giữ được một đối tượng đang điều khiển xe ô tô tải trộm của người dân ở huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đi tiêu thụ.



Đối tượng bị bắt giữ là Lê Văn Định 32 tuổi, quê huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Định đang làm công nhân tại một cơ sở ở huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Đối tượng Lê Văn Định tại cơ quan công an.

Vào khoảng 6h30" sáng nay (20/6), thực hiện nhiệm vụ tuần tra giao thông trên quốc lộ 26 đoạn qua địa phận xã Ea Đar, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 5 đã phát hiện thấy xe tải biển kiểm soát: 78C-024.38, do Định điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nên cho dừng xe kiểm tra.

Thay vì dừng lại, Định đã nhấn ga tăng tốc bỏ chạy. Chiếc xe chỉ dừng lại sau đoạn đường dài hơn 2 km, khi bị lực lượng CSGT dùng phương tiện chuyên dụng đuổi theo ép vào lề đường.

Tại cơ quan công an, bước đầu Định khai nhận, được một người đàn ông lạ mặt trú huyện Tuy Hòa thuê lái chiếc xe từ thị trấn Phú Thứ, huyện Tuy Hòa lên thành phố Buôn Ma Thuột với tiền công 5 triệu đồng.

Nhận cam kết, người đàn ông dẫn Định đến bãi gửi xe ở thị trấn Phú Thứ và bảo lên chiếc xe có sẵn chìa khóa nổ máy lái đi, còn người này điều khiển xe máy chạy phía sau cho đến khi bị bắt giữ.

Qua xác minh, CSGT Công an Đắk Lắk phát hiện chiếc xe tải thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Văn Sinh, trú thị trấn Phú Thứ, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bị mất trộm vào đêm hôm trước.

Định và chiếc xe tang vật đã được lực lượng CSGT Công an Đắk Lắk bàn giao cho Công an huyện Ea Kar xử lý theo thẩm quyền. Riêng người đàn ông lạ mặt đã bỏ trốn, Công an huyện Ea Kar đang phối hợp với công an huyện Tuy Hòa khẩn trương truy tìm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.