Bắt đối tượng vận chuyển gấu đi tiêu thụ trong đêm U22 Việt Nam vô địch

Ngày 11/12, thông tin từ Phòng cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phát hiện bắt giữ xe taxi mang biển kiểm soát 37A - 23321 đang vận chuyển 1 cá thể gấu đi tiêu thụ tối.

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 10/12, trong quá trình tuần tra tại thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), phòng Cảnh sát môi trường phát hiện xe Taxi mang biển kiểm soát 37A - 23321 do Trần Văn Toản, sinh năm 1985 ở Thị trấn Cầu Giát ( huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng Cảnh sát môi trường đã tiếp cận và yêu cầu lái xe dừng xe để kiểm tra. Kiểm tra nhanh tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 1 cá thể gấu (động vật nhóm 1B thuộc nhóm động vật nguy cấp quí hiếm) được nhốt trong lòng sắt bỏ phía sau cốp xe, có trọng lượng 100kg.

Qua đấu tranh bước đấu Toản khai nhận, sau khi đón khách từ huyện Quỳnh Lưu tới sân bay Vinh thì được một người đàn ông thuê vào xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc để chở khách ra Nghệ An.

Hiện phòng Cảnh sát môi trường đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ tang vật, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật./.