Bắt được đối tượng người nước ngoài móc túi du khách tại chùa Một Cột

Ngày 5/11, trao đổi với VOV.VN, Trung tá Trung tá Nguyễn Ngọc Hiếu - Đội phó Đội Cảnh sát Hình sự, Công an Quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Đội Cấn bắt được 1 đối tượng người nước ngoài móc túi du khách quốc tế.

Cụ thể, vào sáng ngày 23/10/2019, tại Chùa Một Cột, qua mật phục theo dõi, các trinh sát phát hiện một người có nhận diện giống đối tượng trộm cắp trong bài viết mà Báo điện tử VOV từng đề cập.

"Hôm đó, khoảng 9h sáng, chúng tôi có mặt tại chùa Một Cột thì phát hiện một người có nhận dạng giống đối tượng móc túi du khách như trong bài đăng trên Báo điện tử VOV nên cử người theo dõi.

Khi đối tượng đang thực hiện hành vi móc túi một du khách người nước ngoài thì các Hướng dẫn viên du lịch phát hiện và hô hoán, đồng thời các trinh sát ập tới tiếp cận đối tượng", Trung tá Hiếu nói.

Các chiến sĩ công an áp giải đối tượng (đội mũ) tại chùa Một Cột.

Tại trụ sở Công an phường Đội Cấn, qua khai thác, được biết đối tượng tên là Dumaa Gantumur, mang quốc tịch Mông Cổ.

Hộ chiếu đối tượng mang quốc tịch Mông Cổ.

Visa Việt Nam cấp cho đối tượng có giá trị trong 1 tháng, từ ngày 14/10/2019 đến 14/11/2019.

Ảnh đối tượng Dumaa Gantumur cũng được dán ở bảng cảnh báo du khách đề phòng móc túi tại đền Angkor Wat (Campuchia).

Trung tá Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết: "Quận Ba Đình là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội của cả nước và của thành phố Hà Nội, rất đông du khách đến thăm quan các di tích, thắng cảnh trên địa bàn. Để đảm bảo môi trường an ninh du lịch, từ nhiều năm trước, công an quận Ba Đình đã xây dựng chuyên đề phòng ngừa tệ nạn chèo kéo khách du lịch, bảo vệ tính mạng, tài sản người nước ngoài, đồng thời đề ra nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.



Sau khi đọc bài phản ánh trên Báo điện tử VOV, Chỉ huy CA quận đã yêu cầu đội Hình sự xây dựng kế hoạch, tăng cường tuần tra tại các địa điểm du lịch trên địa bàn như chùa Một Cột, Bảo tàng Chiến thắng B52, Hoàng thành Thăng Long... Vào các ngày cuối tuần hay các ngày lễ Tết, các tổ trinh sát đều xuống túc trực tại các điểm du lịch có đông du khách".

Các đối tượng thường trà trộn vào các đoàn khách, tại những địa điểm đông người, móc túi lấy thẻ tín dụng rồi ngay lập tức quẹt thẻ mua hàng, ngày hôm sau xuất cảnh về nước. Trong khi đó, du khách nước ngoài thường đi tour ít ngày, nhiều người thường mang theo tất cả tài sản trên người, nên có những người mất cả hộ chiếu, tiền bạc, thẻ tín dụng... Có trường hợp khách mải chụp ảnh check-in rồi quên túi đi thẳng luôn, Trung tá Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết.

"Chúng tôi cũng xác định, du khách đi tới đâu thì điều đầu tiên là ai cũng muốn đảm bảo an ninh an toàn, sau đó mới là tham quan danh lam thắng cảnh, tìm hiểu văn hóa và con người... Nếu điểm đến không an toàn thì cũng chẳng ai muốn đến. Hà Nội là thành phố du lịch nổi tiếng, là thành phố vì hòa bình nên công tác an ninh du lịch cũng cần được quan tâm"./.