Bắt được nghi can người Trung Quốc cắt thi thể phi tang xuống sông Hàn

Sau vài giờ vào cuộc điều tra, đến trưa nay (7/2), Công an TP Đà Nẵng đã bắt được nghi can thực hiện hành vi phi tang xác nạn nhân rồi cho vào va li thả xuống sông Hàn.



Thi thể nữ nạn nhân bị bỏ trong vali dạt vào chân cầu Trần Thị Lý, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, tên Bao DanPing, 20 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Người này nhập cảnh vào Việt Nam vào tháng 12/2019 và thị thực có giá trị đến 3/2020.

Như đã đưa tin, sáng nay, người dân phát hiện một vali dạt vào sát bờ dưới chân cầu Trần Thị Lý khu vực phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Mọi người mở ra kiểm ra thì phát hiện bên có một thi thể nữ giới đã bị phân thành nhiều khúc.

Nghi can trong vụ cắt thi thể phi tang

Nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Đồng thời tung lực lượng truy bắt hung thủ gây án. Ngay trưa nay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp công an các quận truy bắt nghi can. Hiện, đối tượng gây án được đưa về Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng để tiếp tục đấu tranh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết: "Chỉ huy chỉ đạo tại hiện trường từ khi phát hiện cho đến lúc bắt đối tượng là đồng chí Giám đốc, phối hợp cùng với công an các quận, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì. Đây là vụ rất đặc biệt, nạn nhân cũng là người Trung Quốc và bị can phạm tội cũng là người Trung Quốc"./.

Phát hiện thi thể nữ giới không nguyên vẹn trong vali trên sông Hàn VOV.VN -Sáng nay (7/2), Công an TP Đà Nẵng đang xác minh thi thể không nguyên vẹn trong 1 va li trôi trên sông Hàn.