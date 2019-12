Bắt giam kẻ giả danh công an chiếm đoạt tiền của người nghiện

Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định Bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Ngọc Tú (27 tuổi, trú xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giả danh Công an cưỡng đoạt tài sản.



Trước đó, Công an phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột nhận được trình báo của người dân ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk với nội dung: Một người tự xưng là công an bắt người sử dụng ma túy ở khu vực Tượng đài Mậu Thân, tổ dân phố 8, phường Tân Hòa chung chi gần 2 triệu đồng để xóa tội, và không bị đưa đi trại cai nghiện.

Đối tượng Hà Ngọc Tú tại cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã vào cuộc điều tra. Rà soát nhanh, công an phát hiện đối tượng Hà Ngọc Tú là nghi can số 1, nên đã triển khai tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận: Khoảng 1 tuần trước, đối tượng rời nhà lên khu vực Tượng đài Mậu Thân, thuộc phường Tân Hòa sinh sống. Vào đêm 21/12, Tú phát hiện thấy anh D. là người nghiện đang sử ma túy phía sau tượng đài.

Thấy vậy, Tú giả danh là Công an, yêu cầu anh D. phải chung chi 2 triệu thì mới tha cho tội sử dụng ma túy và không đưa về trụ sở tiến hành các bước tiếp theo đưa đi cai nghiện. Sợ bị xử lý về tội sử dụng ma túy cũng như phải đi cai nghiện, anh D. đã ra cây ATM gần khu vực này rút tiền đưa cho Tú 1.900.000 đồng. Sau đó vụ việc được anh D. trình báo đến cơ quan Công an và Tú bị bắt sau đó.

Vụ việc đang được công an thành phố Buôn Ma Thuột mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.