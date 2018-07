Bắt giam kẻ xâm hại thiếu nữ 16 tuổi đến mang thai

Ngày 14/7, thông tin từ Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã bắt được nghi phạm Nguyễn Tấn Phát (SN 1970, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) theo quyết định truy nã với tội danh Giao cấu với trẻ em.



Trước đó, vào khoảng tháng 9/2017, phát hiện cháu D.T.K. (SN 2002, ngụ huyện Long Hồ) có dấu hiệu lạ, giống đang mang thai nên bà H. (SN 1946, ngụ huyện Long Hồ) đã dẫn cháu nội để khám. Kết quả là cháu K. mang thai gần 4 tháng.

Đối tượng Nguyễn Tấn Phát tại cơ quan Công an.

Ngày 20/9, bà H. đã dẫn cháu K. đến công an trình báo. Tại cơ quan công an, bà H tố cáo Phát xâm hại cháu gái mình. Còn K thì cho biết, Phát đã dụ dỗ và làm chuyện người lớn nhiều lần.

Sau đó, Nguyễn Tấn Phát được công an mời về làm việc và Phát đã phủ nhận toàn bộ sự việc. Sau đó, Phát bỏ trốn khỏi địa phương.



Đến tháng 3/2018, bé K. sinh một bé gái, công an đã cho giám định ADN. Kết quả cho thấy Nguyễn Tấn Phát chính là cha của con gái bé K.



Đến ngày 6/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ ra quyết định khởi tố vụ án và truy nã đối với Nguyễn Tấn Phát về tội Giao cấu với trẻ em.



Ngày 13/7, Đội cảnh sát truy nã tội phạm, Công an huyện Long Hồ bắt giữ Phát khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Phước.

Công an huyện Long Hồ đã ra quyết định tạm giam Phát để tiếp tục điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em.



