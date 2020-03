Bắt giam một bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình về hành vi nhận hối lộ

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án nhận hối lộ liên quan đến một Phó Trưởng khoa của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.



Căn cứ tài liệu điều tra và căn cứ các quy định của pháp luật, ngày 4/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ được quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự; lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Phan Kế Toại (SN 1962; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại số nhà 552, đường Lê Thánh Tông, tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình), hiện là Bác sĩ Chuyên khoa II, Phó Trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.



Các Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn./.