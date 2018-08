Bắt giữ 2 nghi phạm đưa cả trăm người xuất cảnh trái phép

Thông tin từ Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình), từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn huyện huyện Yên Thủy đã có 819 lượt người ở địa phương xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Đối tượng Bùi Văn Kiên.



Được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, ngày 20/6, Công an huyện Yên Thủy đã phối hợp với các Phòng chức năng nghiệp vụ Công an tỉnh xác lập chuyên án mang bí số 418.X để đấu tranh với các đối tượng đưa người trái phép sang nước ngoài.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác minh phát hiện đối tượng Bùi Văn Kiên (SN 1966 trú xóm Rộc, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy), có hoạt động tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

Đối tượng Phạm Thị Thành.



Ban chuyên án cũng phát hiện ngoài đối tượng Bùi Văn Kiên, còn có một đối tượng tên Phạm Thị Thành (SN 1968, trú Tổ 4, khu Thượng Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Thành đóng vai trò cực kỳ quan trọng, trực tiếp nhận người và đưa qua biên giới sang Trung Quốc. Đối tượng còn móc nối đến người dân ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để đưa đi nước ngoài trái phép.

Theo ước tính, từ năm 2015 đến đầu năm 2018, đường dây này đã tổ chức cho hơn 100 người dân trên địa bàn huyện Yên Thủy và một số tỉnh thành khác sang Trung Quốc trái phép mà chưa bị phát hiện.

Phạm Thị Thành hoạt động rất ma mãnh, luôn cảnh giác và thường xuyên ở ẩn bên đất Trung Quốc để tránh sự theo dõi.

Kiên trì mai phục, ngày 8/8, khi phát hiện đối tượng Phạm Thị Thành từ Trung Quốc về Việt Nam, Ban chuyên án đã quyết định phá án, các tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt giữ Phạm Thị Thành và Bùi Văn Kiên. Cả hai đều đã thừa nhận hành vi phạm tội.

