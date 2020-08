Bắt giữ đối tượng mang 14 túi chứa ma túy đá vào nhà nghỉ

Ngày 26/8, Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Thanh Hải (SN 1996, trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Lê Thanh Hải bị bắt giữ.

Theo đó, khoảng 15h45 ngày 23/8, bất ngờ ập vào phòng 304, nhà nghỉ tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Can Lộc đã phát hiện, bắt quả tang Lê Thanh Hải đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 14 túi ni lông bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng, 1 bóng thủy tinh màu trắng, 1 cân tiểu ly và các tang vật có liên quan. Qua giám định, số tang vật thu giữ được xác định là ma túy đá. Hiện, Công an huyện Can Lộc đang mở rộng điều tra vụ án./.