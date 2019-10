Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an thành phố Huế vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đại Hoàng, trú tại tổ 9, phường Thủy Phương, thị xã hương Thủy để điều tra, hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, lực lượng Công an phường An Cựu và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế đã kiểm tra đột xuất phòng trọ của Võ Đại Hoàng, tại số 74 Ngự Bình, phường An Cựu.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói ma túy dạng khay là ketamine Hoàng để trên người.

Số ma túy thu giữ tại phòng trọ của Hoàng.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ phía trên đầu giường của Hoàng 20 gói ma túy dạng khay, 4 viên ma túy tổng hợp, 50 viên nén màu xanh.

Võ Đại Hoàng khai, những viên màu xanh là ma túy tổng hợp. Đối tượng vừa nghiện ma túy vừa cung cấp ma túy cho các con nghiện.

Tại quán karaoke Dậy Sóng phát hiện 25 khách dương tính với ma túy.

Trước đó, Công an phường An Cựu đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế kiểm tra 4 phòng tại quán karaoke Dậy Sóng 2, số 324 đường Phan Chu Trinh, phát hiện 25 đối tượng dương tính với ma túy.

Hiện, các vụ việc đang được Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra, làm rõ./.

