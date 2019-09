Bắt giữ kẻ trốn truy nã sau 26 năm lẩn trốn trong “mác” công an viên

Ngày 10/9, Tổ truy nã phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An đã dẫn giải 6 đối tượng về Nghệ An để bàn giao cho các đơn vị liên quan. Trong đó, Nguyễn Văn Kế (SN 1967, trú tại xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) là đối tượng trốn nã suốt 26 năm qua.

Nguyễn Văn Kế, đối tượng đã trốn truy nã suốt 26 năm qua.

Theo hồ sơ, năm 1993, Nguyễn Văn Kế phạm tội hủy hoại công trình an ninh quốc gia và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau đó, Kế bỏ trốn khỏi địa phương. TAND tỉnh đã mở phiên tòa xét xử đồng bọn của Kế. Cơ quan chức năng đã tiến hành truy nã đối tượng Nguyễn Văn Kế, tuy nhiên không phát hiện bất kỳ tung tích nào của đối tượng.



Trong suốt những năm qua, lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm, phối hợp vận động gia đình, xác minh các mối quan hệ của gia đình đối tượng nhưng không có kết quả.



Đầu tháng 8/2019, sau khi xác minh đối tượng lẩn trốn tại Easuk, tỉnh Đắk Lắk, Phòng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập Chuyên án 967T để truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Kế.

Công an địa phương nơi Kế lẩn trốn cho biết, quãng thời gian ở đây, đối tượng đổi tên thành Nguyễn Duy Thành và lấy vợ, sinh con như một công dân bình thường.