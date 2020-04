Bắt giữ nhiều đối tượng đá gà, lắc bầu cua ăn tiền

Sáng nay (8/4), Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết, đang củng cố hồ sơ, xử lí nghiêm theo quy định các đối tượng liên quan đến một tụ điểm đá gà, lắc bầu cua ăn thua bằng tiền trong mùa dịch Covid-19. Tụ điểm này được tổ chức trong vườn điều tại khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.

Xe của các đối tượng tháo chạy bỏ lại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 7/4, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có nhóm đối tượng khoảng 20 người đang tụ tập, đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc bầu cua ăn thua bằng tiền, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp Công an phường Tân Phú triển khai lực lượng vây bắt. Khi thấy lực lượng công an, nhiều đối tượng đã hô hoán nhau bỏ chạy thoát thân.

Tại hiện trường, công an bắt giữ 3 đối tượng, cùng tang vật là một bộ bầu cua, tài xỉu, xúc xắc, 1 con gà, 6 bộ cựa bằng sắt, tiền mặt, 8 chiếc xe mô tô các loại…

Tang vật thu giữ được tại tụ điểm đá gà, cờ bạc trong vườn điều.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, trước đó có khoảng 30 người không rõ lai lịch tập trung đá gà ăn tiền. Đá gà xong, 10 người ở lại chơi lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền.

Hiện công an thành phố Đồng Xoài tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của từng đối tượng tại tụ điểm này nhằm xử lí nghiêm theo quy định. Cùng với đó, đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Công an thành phố Đồng Xoài sẽ xác minh và đề xuất xử lí các đối tượng về việc tụ tập đông người./.