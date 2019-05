Bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài sang Việt Nam lừa đảo qua mạng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa bắt được một nhóm đối tượng người Trung Quốc đến địa bàn thành phố Lạng Sơn hoạt động lừa đảo qua mạng.

Các đối tượng của vụ án.

Trước đội, phòng Cảnh sát Hình sự, công an tỉnh nhận được thư trao đổi của Tổng đội trinh sát hình sự - Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây - Trung Quốc đề nghị phối hợp điều tra nhóm đối tượng người Trung Quốc đến địa bàn thành phố Lạng Sơn lưu trú, hoạt động lừa đảo qua mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/5 đã bắt giữ được nhóm đối tượng.



Các đối tượng người Trung Quốc (gồm 7 nam, 1 nữ) thuê trọ tại số nhà 147, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn để hoạt động lừa đảo qua mạng.

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 04 máy tính , 05 laptop, 21 điện thoại di động, 62 thẻ ngân hàng, 48 máy PORT và một số thiết bị khác.

Qua điều tra làm rõ, nhóm đối tượng trên khai đã được một số đối tượng Trung Quốc thuê sang Việt Nam lắp đặt, sử dụng các thiết bị công nghệ cao, lập tài khoản giả mạo công ty, doanh nghiệp để lôi kéo, lừa người Trung Quốc đầu tư tiền nhằm mục đích chiếm đoạt. Qua kiểm tra sơ bộ, số tiền các đối tượng lừa đảo đầu tư là rất lớn.

