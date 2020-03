Bắt giữ nhóm tội phạm do “Cu Cậu” cầm đầu

Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ Trần Quang Phong (tức Cu Cậu), 35 tuổi, trú tại đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Huế, trong chuyên án ma túy để làm rõ 3 tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cố ý gây thương tích".

Tang vật gồm rất nhiều gói màu trắng nghi là ma túy tổng hợp.

Trước đó, Phong có biểu hiện móc nối với một số đối tượng trên địa bàn để mua bán trái phép chất ma túy nên Công an lập chuyên án đấu tranh.



Vào khoảng 4h ngày 29/3, tại nhà riêng, Phong cùng Nguyễn Dương Hữu Tú (24 tuổi), Trần Hữu Hoàng Phúc (19 tuổi), Nguyễn Anh Hoàng (18 tuổi), đều trú tại thành phố Huế; Nguyễn Đắc Dư (27 tuổi); ngụ tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có hành vi "Cố ý gây thương tích" đối với anh Huỳnh Như Hải, ngụ đường Bùi Thị Xuân, thành phố Huế.

Sau đó, nhóm đối tượng này chở anh Hải vào bệnh viện rồi rời đi. Công an thành phố Huế đã tiến hành truy xét, ngày 30/3, Công an thành phố Huế bắt giữ Trần Quang Phong cùng các đối tượng trên khi chúng đang sử dụng ma túy tập thể tại số 22 Lương Ngọc Quyến, phường Tây Lộc, thành phố Huế.

Đối tượng Trần Quang Phong (người không đeo khẩu trang) bị bắt.

Ngay sau đó, Công an thành phố Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Phong tại đường Nguyễn Thiện Thuật. Tại đây, Cơ quan công an đã thu giữ số lượng lớn gói ni lông nghi là ma túy tổng hợp và đang tiến hành trưng cầu giám định./.