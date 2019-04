Bắt gọn băng trộm, cướp lộng hành ở miền Tây

Hôm nay (17/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, sau nhiều tháng điều tra truy xét, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã đấu tranh làm rõ, lật tẩy hành tung băng trộm, cướp liên tỉnh.

Tang vật thu giữ được

Băng nhóm này đã gây ra hàng chục vụ trộm, cướp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và các tỉnh trong khu vực Miền Tây và Đông Nam Bộ, gây thiệt hại tài sản gần 2 tỷ đồng.

Hiện các đối tượng đang bị tam giam và vẫn còn trong quá trình điều tra mở rộng, đồng thời thu hồi tài sản trả lại cho người dân.



Các đối tượng đang bị tạm giam gồm Dương Công Thành (SN 1894), Huỳnh Tấn Bình (SN 1977), Trần Anh Thuận (SN 1990), Nguyễn Ngọc Trí (SN 1997) và Trần Quốc Phong (SN 1990) cùng ngụ tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, Thành, Bình và Thuận từng có tiền án về tội trộm cắp.



Qua đấu tranh, các đối tượng đã lần lượt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, trong đó kẻ chủ mưu và trực tiếp thực hiện các vụ trộm, cướp là Dương Công Thành, Bình là người cảnh giới khi cùng Thành đột nhập được vào nhà, còn lại Thuận, Trí và Phong thay phiên nhau lái xe và cảnh giới bên ngoài.

Các đối tượng không chỉ gây ra 16 vụ trộm và 03 vụ cướp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang mà còn thực hiện nhiều vụ trộm, cướp khác tại các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ, chiếm đoạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng chia nhau tiêu xài.



Trước đó, qua xác minh, sàng lọc, Ban chuyên án thấy nổi lên băng nhóm này thường di chuyển trên xe ô tô 7 chỗ đi khắp các tỉnh Miền Tây, có nhiều biểu hiện khả nghi nên đã mật phục theo dõi.

Khoảng 22h ngày 14/1/2019, phát hiện Nguyễn Ngọc Trí điều khiển ôtô BKS 66A -00703 chở Dương Công Thành, Huỳnh Tấn Bình và Trần Anh Thuận từ TP. Sa Đéc (Đồng Tháp) đến ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành (Kiên Giang) nên các trinh sát bí mật bám sát.

Dương Công Thành, chủ mưu và trực tiếp thực hiện các vụ trộm, cướp

Khi đến 1 căn nhà nằm cặp tuyến QL61, Trí dừng xe để đồng bọn đột nhập bằng đường cửa sổ vào nhà của gia đình bà Lưu Thị Em lấy trộm 06 lượng vàng 24K và 55 triệu đồng thì bị phát hiện. Lúc này Trí điều khiển ôtô chở đồng bọn bỏ trốn nhưng đã bị lực lượng trinh sát đuổi theo. Trên đường trốn chạy, Trí nhiều lần lái xe ép và tông vào lực lượng làm nhiệm vụ hòng tẩu thoát, phi tang chứng cứ nhưng đã bị Ban chuyên án phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ khi bỏ chạy được hơn 200km.



Tang vật thu giữ trên người các đối tượng và trên xe ô tô gồm có số vàng và tiền mà bọn chúng vừa trộm được tại nhà bà Em, 02 cây dao, 01 biển số xe (dùng để thay đổi tránh sự theo dõi của Công an), 01 kìm cộng lực (dùng để cắt khóa và song cửa sổ để đột nhập), 05 bịch bột ớt (dùng để vô hiệu hóa khi gặp nhà có chó và còn dùng để chống trả nếu không may bị bắt) và một số tang vật khác…

Sau khi 04 đối tượng trên bị bắt được ít ngày thì Trần Quốc Phong cũng đã sa lưới pháp luật.