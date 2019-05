Bắt gọn nhóm trộm chuyên cướp trước cửa ngân hàng tại Hà Nội

Phòng PC02 - Công an TP Hà Nội vừa bắt giữ hai đối tượng chuyên cướp giật tài sản trước cửa các ngân hàng. Công an Hà Nội đánh giá đây là nhóm đối tượng hoạt động trộm cắp chuyên nghiệp, bằng các thủ đoạn tinh vi và liên tục tìm cách xóa dấu vết trong mỗi lần gây án.

Cụ thể, hai đối tượng bị bắt giữ là Đặng Hữu Lâm (SN 1978, trú tại phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Dương Văn Tân (SN 1990, trú tại phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Hai đối tượng này đều đã có tiền án, tiền sự. Riêng đối tượng Dương Văn Tân hiện đang bị truy nã về hành vi Lừa đảo.

Hai đối tượng Đặng Hữu Lâm (trái) và Dương Văn Tân.

Với thủ đoạn rình rập trước cửa các ngân hàng, nhóm đối tượng này thường ra tay khi nạn nhân bước từ cổng ngân hàng ra lấy xe máy hoặc ô tô. Ngày 20/6/2018, Lâm và Tân rình trước một ngân hàng ở Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội thì phát hiện chị Lê Thị Linh Huyền (SN 1995, trú tại chung cư HH3C Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội) cầm túi nilon đen bước ra. Khi chị Huyền đang mở cửa xe ô tô thì Lâm lái xe vụt qua, để Tân giật nhanh túi nilon trên tay chị Huyền. Trong túi nilon chứa 400 triệu đồng, Lâm và Tân chia nhau ăn chơi hết.

Cùng thủ đoạn tương tự, nhóm đối tượng này cướp 100.000 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng) của hai nạn nhân người Hàn Quốc là Kim Gun Woo và Ha Su Jin (cùng sinh năm 1985); cướp của anh Nguyễn Tiến Thanh (SN 1980, trú tại Phúc La, Hà Đông) số tiền 400 triệu đồng… Tổng cộng, Lâm và Tân đã thực hiện 7 vụ cướp giật với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Quang, đội trưởng Đội 8, Phòng CSHS Công an Hà Nội, nhóm đối tượng này hoạt động rất chuyên nghiệp, khi gây án đều bịt mặt, che biển số xe và sử dụng xe SH để vụt nhanh tẩu thoát. Ngoài ra, hai đối tượng Lâm và Tân cũng không có nơi ở cụ thể, thường xuyên lang thang nay đây mai đó, gây khó khăn cho công tác điều tra. Bằng các nghiệp vụ và quyết tâm truy bắt, Công an Hà Nội đã bắt gọn hai đối tượng trong ngày 19/5, khi Tân và Lâm đang lang thang tìm “con mồi”.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi đi rút tiền tại ngân hàng, địa điểm thu đổi ngoại tệ, cửa hàng mua bán vàng bạc đá quý khi ra khỏi cửa hàng phải chú ý quan sát đề phòng các đối tượng cướp giật. Khi đi rút tiền hoặc các tài sản có giá trị nên đi từ hai người để cầm giữ tài sản đảm bảo an toàn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đề nghị các ngân hàng nhắc nhở người dân khi đi rút tiền, ra khỏi trụ sở cất tiền cẩn thận đề phòng các đối tượng cướp giật./.

