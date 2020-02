Bắt kẻ vận chuyển số lượng lớn ma túy trên Quốc lộ 48

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 15/2, trên Quốc lộ 48, đoạn qua bản Kẻ Nâm, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An, tổ CSGT Công an huyện Quỳ Châu đã dừng xe mô tô BKS 37D1-942.27 do Hoàng Văn Sâm (SN 1975, trú xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) điều khiển.

Đối tượng Sâm và số ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện.

Qua kiểm tra tổ công tác bắt quả tang Sâm đang vận chuyển số lượng lớn ma túy trái phép từ xã Châu Thôn, huyện Quế Phong về.



Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: hơn 1 kg ma túy đá, hơn 1 kg ketamine, 395,6 gram heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Cảnh sát còn phát hiện trên xe của đối tượng có 2 chai xăng để khi bị lực lượng chức năng phát hiện thì đốt “hàng” phi tang.



Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án./.