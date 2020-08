Bắt khẩn cấp 9 đối tượng liên quan vụ “đại náo” ở Đồng Nai

Cổng TTĐT Công an tỉnh Đồng Nai ngày 11/8 thông tin, ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 9 đối tượng, đồng thời tiến hành truy bắt hơn 20 đối tượng để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng” liên quan đến các băng nhóm dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Các đối tượng dùng mã tấu, tuýp sắt sẵn sàng hỗn chiến

Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Hoàng Quốc Đạt (SN 1989, ngụ tại xã Xuân Tây, Cẩm Mỹ) và Nguyễn Bá Kỳ (SN 1995, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ).



Chiều 8/8, Đạt cùng anh ruột là Phạm Quốc Huy (SN 1989) gọi khoảng 30 đối tượng từ phố Biên Hòa, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đi trên 6 ô tô đến huyện Cẩm Mỹ để giải quyết mâu thuẫn.

Biết nhóm Đạt sẽ tới gây chuyện, nhóm của Nguyễn Bá Kỳ cũng tụ tập tại nhà của nhà bố mẹ Kỳ ăn nhậu và sẵn sàng hỗn chiến.



Khoảng 15h30 chiều 8/8, nhóm đối tượng do Đạt cầm đầu mang theo mã tấu, tuýp sắt xông đến đe dọa, đập phá, ném đất đá vào nhà ông Nguyễn Bá Thái (SN 1973, tại xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) là bố ruột của Kỳ để đe dọa.



Lúc này, nhóm của Kỳ và nhóm của Đạt xảy ra cự cãi và ném đất đá vào nhau. Nhóm của Đạt mang mã tấu, tuýt sắt, dao rựa tiến đến gần nhà của Kỳ nghênh chiến.

Đối tượng Đặng Trường Giang

Cùng các đối tượng khác bị bắt giữ.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng tới hiện trường, tuy niên cả 2 băng nhóm đã tháo chạy. Qua khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin tài liệu, triển khai lực lượng xác minh truy bắt các đối tượng tham gia gây án, lực lượng Công an xác định được nhóm đối tượng tại TP Biên Hòa gồm khoảng 20 đối tượng do Nguyễn Quốc Tú (SN 1980, ngụ phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa) và Ngô Văn Sơn (SN 1984, ngụ tại phường Long Bình, TP. Biên Hòa) cầm đầu. Nhóm đối tượng từ huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu gồm 8 đối tượng do Lưu Minh Đạt (SN 1985, ngụ xã Bàu lâm, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu và nhóm 7 đối tượng tại Cẩm Mỹ, Đồng Nai do Hoàng Quốc Đạt cầm đầu.



Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cánh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà của 2 đối tượng: Ngô Văn Sơn (tại tổ 28, KP5A, phường Long Bình, TP. Biên Hòa); Đặng Trường Giang (SN 1986, ngụ KP5, phường Long Bình, TP. Biên Hòa), thu giữ nhiều dao tự chế các loại.

Thu giữ hung khí tự chế

Ngoài bắt khẩn cấp 9 đối tượng cùng nhiều hung khí tự chế, lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã tiến hành tạm giữ 5 phương tiện xe ô tô các loại của các đối tượng dùng để di chuyển tới hiện trường vụ việc, đồng thời tiếp tục truy bắt hơn 20 đối tượng còn lại để điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.