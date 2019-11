Bắt khẩn cấp gã côn đồ đánh cụ ông xe ôm 80 tuổi nhập viện

Đối tượng côn đồ được xác định là Phạm Ngọc Lân (SN 1974, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội). Sáng 12/11, vì lý do "tranh giành địa bàn" xe ôm, Lân đã dùng súng cao su tự chế bắn và đánh ông Dương Đức Lâm (SN 1940) phải nhập viện cấp cứu.

Cụ ông Dương Đức Lâm (trái) và đối tượng Phạm Ngọc Lân.

Ông Dương Đức Lâm là cựu chiến binh, con trai đã mất sớm. Hai vợ chồng già sống nương tựa vào nhau tại ngõ Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Ngày 12/11 là ngày thứ hai ông Lâm ra đầu ngõ làm xe ôm để kiếm tiền sống qua ngày, thì bị đối tượng Lân đánh với lý do tranh giành địa bàn.

Một lãnh đạo công an phường Cống Vị thông tin: "Sau khi xảy ra vụ việc, cụ ông 80 tuổi bị đánh đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu và người nhà cũng có mặt để chăm sóc cụ. Đối tượng hành hung cụ ông sau đó đã bị bắt".

Ông Dương Đức Lâm bị gãy xương sườn và đa chấn thương, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Quân y 354./.