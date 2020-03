Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng cướp tài sản trong khách sạn

Sáng nay (11/3), Công an thành Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Ngọc Ánh (22 tuổi, trú xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) và Y Thân M’lô (17 tuổi, trú phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Phạm Ngọc Ánh và Y Thân M'lô tại cơ quan công an

Cùng với thi hành lệnh bắt khẩn cấp hai đối tượng vừa nêu, Công an thành phố Buôn Ma Thuột còn lập hồ sơ đưa Y Tú Sang Niê (13 tuổi, trú phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột) đi cải tạo tại trại giáo dưỡng do có vai trò đồng phạm.



Theo điều tra của cơ quan công an, sáng (9/3), ông Nguyễn Xuân Vàng (47 tuổi, trú huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe máy từ tỉnh Bình Dương lên thành phố Buôn Ma Thuột để giải quyết công việc cá nhân. Ông thuê phòng nghỉ tại một khách sạn ở đường Ngô Gia Tự, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Chiều cùng ngày, ông tình cờ gặp Phạm Ngọc Ánh, đang đi ở khu vực khách sạn. Do có quen biết từ trước, ông Vàng mời Ánh lên phòng khách sạn trò chuyện.



Y Tú Sang Niê, người chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Kết thúc buổi nói chuyện, Ánh ra về nhưng nảy sinh ý định cướp tài sản, vì biết ông Nguyễn Xuân Vàng luôn mang theo nhiều tiền mặt. Để thực hiện ý đồ, Ánh đã rủ thêm Y Thân và Y Tú Sang cùng tham gia.



Tối cùng ngày, cả 3 mang theo dao đến phòng khách sạn, khống chế ông Nguyễn Xuân Vàng cướp gần 12 triệu đồng rồi tẩu thoát.



Vụ việc đang được cơ quan chức năng ở Đắk Lắk mở rộng điều tra, xử lý nghiêm nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật./.