Bắt một cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An để điều tra hành vi tham ô

Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Kim Văn Bốn (SN 1982, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) cán bộ Phòng chính sách, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra hành vi tham ô tài sản.



Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Kim Văn Bốn- cán bộ phòng chính sách, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Thông tin ban đầu cho biết, trong quá trình thực hiện Đề án phát triển kinh tế-xã hội dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương, ông Kim Văn Bốn, là cán bộ Phòng chính sách, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện hành vi lập khống hồ sơ để rút tiền từ đề án. Hành vi này gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của Nhà nước.



Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ./.