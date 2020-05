Bắt một phụ nữ tàng trữ lượng lớn ma tuý tại Huế

Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ Lê Phương Thảo (23 tuổi), trú tại phường Phú Thuận, thành phố Huế và thu giữ một lượng lớn chất ma túy các loại.

Đối tượng Lê Phương Thảo tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 29/4, trước số nhà 160 đường Lý Thái Tổ, phường An Hoà, thành phố Huế, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an thành phố Huế bắt quả tang Lê Phương Thảo tàng trữ 6 gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng, 13 viên nén màu tím nghi là ma tuý.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thảo, lực lượng chức năng thu giữ thêm 24 gói ni lông bên trong chứa tinh thể màu trắng và 13 viên nén màu tím.



Kết quả giám định, 30 gói ni lông chứa tinh thể màu trắng là ma túy loại Ketamine có trọng lượng hơn 314,1 gram; 26 viên nén là ma túy gồm nhiều loại Ketamine, Methamphetamine, MDMA tổng trọng lượng hơn 8,4 gram.



Do số ma túy thu giữ lớn, vượt quá thẩm quyền, ngày 6/5, Công an thành phố Huế bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xử lý./.